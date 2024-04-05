Rosińska-Krych (Mierzejewska) Rozalia
Место рожденияPoręba Kocęby, Udrzyn
Дата рождения11.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1874
Poręba Kocęby, Udrzyn
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Krych ?
Бракосочетание
08.02.1892
Муж: Rosiński Piotr
Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: (Rosińska) Józefa
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
05.03.1895
Сын: Rosiński Piotr
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
23.08.1897
Дочь: Murawska (Rosińska) Rozalia
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
05.11.1899
Дочь: (Rosińska) Marianna
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
08.06.1902
Сын: Rosiński Jan
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Poręba Kocęby, Udrzyn
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Komor (Rosińska) Wiktoria
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
19.06.1907
Сын: Rosiński Bonifacy
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
19.06.1907
Сын: Rosiński Antoni
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Рождение ребёнка
28.04.1910
Сын: Rosiński Stanisław
Отец ребёнка: Rosiński Piotr
Udrzyn
Смерть
Неизвестно