Rosińska-Krych (Mierzejewska) Rozalia 11.06.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиRosińska-Krych (Mierzejewska) Rozalia

Rosińska-Krych (Mierzejewska) Rozalia

Место рождения

Poręba Kocęby, Udrzyn

Дата рождения

11.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1864 г.р.

Дети

1893 г.р.
1895 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1902 г.р.
1904 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1874

Отец: Mierzejewski Józef

Мать: Mierzejewska, Rosa (Pieńkos) Marianna

Poręba Kocęby, Udrzyn
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krych ?

Бракосочетание
08.02.1892

Муж: Rosiński Piotr

Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
24.05.1893

Дочь: (Rosińska) Józefa

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
05.03.1895

Сын: Rosiński Piotr

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
23.08.1897

Дочь: Murawska (Rosińska) Rozalia

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
05.11.1899

Дочь: (Rosińska) Marianna

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
08.06.1902

Сын: Rosiński Jan

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Poręba Kocęby, Udrzyn
Рождение ребёнка
19.11.1904

Дочь: Komor (Rosińska) Wiktoria

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Rosiński Bonifacy

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Rosiński Antoni

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Рождение ребёнка
28.04.1910

Сын: Rosiński Stanisław

Отец ребёнка: Rosiński Piotr

Udrzyn
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.