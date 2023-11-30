Мальцев Афонасий Ксенифонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Парасковья Афонасьевна
Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Михаил Афонасьевич
Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Николай Афонасьевич
Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична
Смерть
Неизвестно