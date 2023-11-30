Мальцев Афонасий Ксенифонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Афонасий Ксенифонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Парасковья Афонасьевна

Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Михаил Афонасьевич

Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Афонасьевич

Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Иван Афонасьевич

Мать ребёнка: Мальцева Устинья Никитична

Смерть
Неизвестно

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