Макухина (Шипетькина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакухина (Шипетькина) Прасковья Петровна

Макухина (Шипетькина) Прасковья Петровна

avatar

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

27.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: Шипетькин Петр Филиппович

Мать: Шепетькина Хавронья (Феврония) (Пантелеймонова)

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Макухин Василий Павлович

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1928

Дочь: Кравченко Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1939

Сын: Макухин Иван Павлович

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Павел Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.12.1991
город Ташкент
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close