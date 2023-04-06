Макухина (Шипетькина) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1900
Дата смерти27.12.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1928
Дочь: Кравченко Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1939
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
11.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макухин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1991
город Ташкент