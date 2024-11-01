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Фадеев Архип

Место рождения

Сареево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

18.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Сареево, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева (Сорокина) Анастасия

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Сорокина) Анастасия

Рождение ребёнка
19.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Сорокина) Анастасия

Рождение ребёнка
18.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Сорокина) Анастасия

Рождение ребёнка
25.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева (Сорокина) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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