Фадеев Архип
Место рождения
Дата рождения18.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
19.06.1924
Рождение ребёнка
18.06.1927
Рождение ребёнка
25.10.1932
Смерть
Неизвестно