Оводова Ксения Игнатьевна 25.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оводова Ксения Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1900

Дата смерти

22.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1900

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Оводов Егор Алексеевич

Давыдово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оводов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1924

Сын: Оводов Борис Егорович

Отец ребёнка: Оводов Егор Алексеевич

Давыдово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.03.1967
Похороны
Неизвестно
Руднево, Пронский муниципальный район, Рязанская область

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