Оводова Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1900
Дата смерти22.03.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1900
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оводов Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1924
Отец ребёнка: Оводов Егор Алексеевич
Смерть
22.03.1967
Похороны
Неизвестно
Руднево, Пронский муниципальный район, Рязанская область