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Пумалайнен Анатолий Александрович
Пумалайнен Анатолий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1985
Пол
Мужской
Отец
Пумалайнен Александр Анатольевич
1953 г.р.
Мать
Пумалайнен (Шломина) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1985
Отец:
Пумалайнен Александр Анатольевич
Мать:
Пумалайнен ?
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