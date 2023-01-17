Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1923

Дата смерти

30.09.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штапаук Иван Ульянович

Рождение ребёнка
04.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штапаук Иван Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штапаук Иван Ульянович

Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
30.09.1977
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