Штапаук (Чуб) Зинаида Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1923
Дата смерти30.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штапаук Иван Ульянович
Рождение ребёнка
04.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штапаук Иван Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
30.09.1977