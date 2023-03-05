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Керенцов Федор Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Керенцов Захар Григорьев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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