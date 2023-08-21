Степанов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Александр Петрович

Место рождения

Новгородская обл.Маревский р-н с.Молвотицы

Дата рождения

24.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1933

Отец: Степанов Петр Степанович

Мать: Степанова Надежда Платоновна

Новгородская обл.Маревский р-н с.Молвотицы
Рождение ребёнка
24.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова-Никонорова Фаина Николаевна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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