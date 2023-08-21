Степанов Александр Петрович
Место рожденияНовгородская обл.Маревский р-н с.Молвотицы
Дата рождения24.01.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1933
Новгородская обл.Маревский р-н с.Молвотицы
Рождение ребёнка
24.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова-Никонорова Фаина Николаевна
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург