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Орешин Сергей Михайлович

Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Орешин Михаил

Мать: Орешина Аграфена

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Орешин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Орешина Пелагея (Полина) Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1933

Сын: Орешин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Орешина Пелагея (Полина) Ивановна

Лобва, Новолялинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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