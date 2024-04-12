Орешин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Орешин Михаил
Мать: Орешина Аграфена
Рождение ребёнка
04.04.1928
Сын: Орешин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Орешина Пелагея (Полина) Ивановна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1933
Мать ребёнка: Орешина Пелагея (Полина) Ивановна
Лобва, Новолялинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно