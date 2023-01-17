Камаева Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева Ирина Петровна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

19.02.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Фомин Егор Фомич

Отец ребёнка: Камаев Фома Якимович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Фома Якимович

Смерть
19.02.1854 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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