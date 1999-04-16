Матвеев Владислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Владислав Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.99

Пол

Мужской

Отец

75 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.99

Отец: Матвеев Сергей Викторович

Мать: Воронич Валентина

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