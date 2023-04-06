Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кирила Тимофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фроликов / Тимонин Осип Гаврилов
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фроликов / Тимонин Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно