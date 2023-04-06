Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликов / Тимонин Гаврила Кирилов

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кирила Тимофеев

Мать: ?

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фроликов / Тимонин Осип Гаврилов

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фроликов / Тимонин Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроликова / Тимонина Пелагея Потапова

Смерть
Неизвестно
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