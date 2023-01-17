Кравцов Никифор Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Никифор Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравцов Логин Никифорович (В.?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1952

Сын: Кравцов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Кравцова Мария Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.07.1954

Сын: Кравцов Виктор Никифорович

Мать ребёнка: Кравцова Мария Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Кравцова Мария Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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