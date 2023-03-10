Кучеров Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1913
Мать ребёнка: Кучерова Ирина Степанова
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №44 о рождении у Андрея Иванова Кучерова и законной жены его Ирин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучерова Ирина Степанова
Смерть
Неизвестно