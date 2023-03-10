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Кучеров Андрей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеров Иван Васильев

Мать: Кучерова Александра Сидорова

Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Кучеров Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Кучерова Ирина Степанова

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №44 о рождении у Андрея Иванова Кучерова и законной жены его Ирин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерова Ирина Степанова

Смерть
Неизвестно
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