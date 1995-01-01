Минин Мефодий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Мефодий Григорьевич

Минин Мефодий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Минин Григорий Мефодьевич

Мать ребёнка: Минина Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Прасковья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Прасковья Семёновна

Смерть
1942
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