Миронов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1928
Дата смерти22.06.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: Миронов Михаил Михайлович
Мать: Миронова Зинаида
Рождение ребёнка
15.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1958
Сын: Миронов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Миронова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1986