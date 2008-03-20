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Миронов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

22.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Миронов Михаил Михайлович

Мать: Миронова Зинаида

Рождение ребёнка
15.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1958

Сын: Миронов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Миронова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Елена Николаевна

Смерть
22.06.1986
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