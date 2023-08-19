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Пецков Владимир

Место рождения

Дубровица, Рівненська область

Дата рождения

14.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1946

Отец: Пецков Варсис

Мать: Пецкова (Дука) Нина

Дубровица, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершман Боголюбская (Пецкова) Елена

Мать ребёнка: Молчанова (Молчанова) Надежда

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Сафонова (Пецкова) Ирина

Мать ребёнка: Молчанова (Молчанова) Надежда

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

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