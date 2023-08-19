Пецков Владимир
Место рождения
Дата рождения14.12.1946
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1946
Отец: Пецков Варсис
Мать: Пецкова (Дука) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершман Боголюбская (Пецкова) Елена
Мать ребёнка: Молчанова (Молчанова) Надежда
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Сафонова (Пецкова) Ирина
Мать ребёнка: Молчанова (Молчанова) Надежда
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა