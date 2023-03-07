Кудрявцева Прасковья Евсеева
Место рожденияпоч. Веселкова, Новопоселенная волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Веселкова, Новопоселенная волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Кудрявцев Феклист Давыдов
Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762