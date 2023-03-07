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Кудрявцева Прасковья Евсеева

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Место рождения

поч. Веселкова, Новопоселенная волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Веселкова, Новопоселенная волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Кудрявцев Трифан Давыдов

Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кудрявцев Феклист Давыдов

Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Кудрявцев Перфил Давыдов

Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Кудрявцев Иван Давыдов

Отец ребёнка: Кудрявцев Давыд Карпов

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Давыд Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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