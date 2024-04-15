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Тузов Евграф Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Тузов Федор Александрович

Мать: Тузова Авдотья Семеновна

Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тузов Семен Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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