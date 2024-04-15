Тузов Евграф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Место жительства
С 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
С 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Место жительства
До 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно