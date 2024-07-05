Bereskin Sheindel 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBereskin Sheindel

Bereskin Sheindel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bereskin David

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bereskin David

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942

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