Васильев Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Феодор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1844

Жена: Васильева Акилина

Рождение ребёнка
1845

Сын: Васильев Яков

Мать ребёнка: Васильева Акилина

Рождение ребёнка
1847

Сын: Васильев Григорий

Мать ребёнка: Васильева Акилина

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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