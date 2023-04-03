Васильев Феодор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Жена: Васильева Акилина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Васильев Яков
Мать ребёнка: Васильева Акилина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Васильев Григорий
Мать ребёнка: Васильева Акилина
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно