Желнин Харитон Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Желнин Никита Григорьев
Мать: Желнина Марья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Евдокия Харитонова
Мать ребёнка: Желнина Елена Мартемьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762