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Желнин Харитон Григорьев

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Желнин Никита Григорьев

Мать: Желнина Марья Григорьева

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Евдокия Харитонова

Мать ребёнка: Желнина Елена Мартемьянова

Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Елена Мартемьянова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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