Крипаков Фёдор (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Крипаков Георгий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Болодурина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Крипакова Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Крипакова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Крипакова Евфимия Павловна
Рождение ребёнка
02.11.1907
Мать ребёнка: Крипакова Евфимия Павловна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
28.06.1910
Дочь: Крипакова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Крипакова Евфимия Павловна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
27.04.1912
Дочь: Крипакова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Крипакова Евфимия Павловна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Крипаков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Крипакова Евфимия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1908