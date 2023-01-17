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Чеканов Андрей Юрьевич

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Место рождения

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.08.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2013

Сын: Чеканов Тимур Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
2020

Сын: Чеканов Лев Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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