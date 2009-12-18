Голосова (Обломова) Прасковья Павловна 29.09.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голосова (Обломова) Прасковья Павловна

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Место рождения

Матвеевская, Ильинская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

29.09.1917

Дата смерти

18.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1917 по 1923
Матвеевская, Ильинская волость, Кинешемский уезд
Рождение
29.09.1917

Отец: Обломов Павел Петрович

Мать: Обломова (Кирсанова) Евдокия Петровна

Матвеевская, Ильинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голосов Василий Георгиевич

Место жительства
С 1939
Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.06.1939

Сын: Голосов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Голосов Василий Георгиевич

Место жительства
С 1990 по 2009
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
18.12.2009

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