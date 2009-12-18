Голосова (Обломова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения29.09.1917
Дата смерти18.12.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1917 по 1923
Рождение
29.09.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1939
Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.06.1939
Сын: Голосов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Голосов Василий Георгиевич
Место жительства
С 1990 по 2009
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
18.12.2009