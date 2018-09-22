Бутурлин Сергей Александрович
Место рожденияМонтрё, Швейцария
Дата рождения22.09.1872
Дата смерти22.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1872
Монтрё, Швейцария
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутурлин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бутурлина (маркова) Вера Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Орнитолог, путешественник и охотовед
Работа или профессия
Неизвестно
орнитолог, путешественник и охотовед
Смерть
22.01.1938
Похороны
Неизвестно