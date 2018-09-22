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Бутурлин Сергей Александрович

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Место рождения

Монтрё, Швейцария

Дата рождения

22.09.1872

Дата смерти

22.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1872

Отец: Бутурлин Александр Сергеевич

Мать: Бутурлина (снитко) Елизавета Михайловна

Монтрё, Швейцария
Бракосочетание
1898

Жена: Бутурлина (маркова) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутурлин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бутурлина (маркова) Вера Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Орнитолог, путешественник и охотовед
Работа или профессия
Неизвестно
орнитолог, путешественник и охотовед
Смерть
22.01.1938
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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