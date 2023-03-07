Торхова Ирина Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Ирина Климентова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Торхов Афонасий Кузьмин

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Афонасий Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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