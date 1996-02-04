Каханович Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1962
Дата смерти04.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.12.1981
Рождение ребёнка
08.05.1982
Сын: Каханович Станислав Валерьевич
Мать ребёнка: Каханович Любовь Александровна
Рождение ребёнка
26.04.1989
Дочь: Игнатьева Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Каханович Любовь Александровна
Смерть
04.02.1996