Каханович Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каханович Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1962

Дата смерти

04.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.12.1981

Жена: Каханович Любовь Александровна

Рождение ребёнка
08.05.1982

Сын: Каханович Станислав Валерьевич

Мать ребёнка: Каханович Любовь Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1989

Дочь: Игнатьева Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Каханович Любовь Александровна

Смерть
04.02.1996
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