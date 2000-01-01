Угольникова Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольникова Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Дмирий Владимирович

Отец ребёнка: Угольников Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Угольников Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угольников Владимир Дмитриевич

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