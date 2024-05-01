Кашицын Александр Яковлевич 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашицын Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашицына Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кашицын Леонид Александрович

Мать ребёнка: Кашицына Мария Сергеевна

Смерть
1929
Похороны
1929
Старинский, Погребищенская волость, Владимирский уезд

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