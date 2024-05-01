Кашицын Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашицына Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кашицын Леонид Александрович
Мать ребёнка: Кашицына Мария Сергеевна
Смерть
1929
Похороны
1929
Старинский, Погребищенская волость, Владимирский уезд