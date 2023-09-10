Леопардова (Покровская) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь пономаря Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
08.01.1860 ст.
Поручители: по жениху - Трифоновской Уфтюжской церкви диакон Евгений Голубев и Кубенской Ильинской церкви дьячок Аполлон Леопардов; по невесте - Николаевской Карачевской церкви пономарь Александр Тюль... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.
Сын: Леопардов Евлогий Акиндинович
Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович
Сын диакона Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Леопардова Лидия Акиндиновна
Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Леопардова Александра Акиндиновна
Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Леопардова Агния Акиндиновна
Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович
Смерть
Неизвестно