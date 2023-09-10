Леопардова (Покровская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леопардова (Покровская) Анна Александровна

Место рождения

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Дочь пономаря Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
08.01.1860 ст.

Муж: Леопардов Акиндин Петрович

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Поручители: по жениху - Трифоновской Уфтюжской церкви диакон Евгений Голубев и Кубенской Ильинской церкви дьячок Аполлон Леопардов; по невесте - Николаевской Карачевской церкви пономарь Александр Тюль... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.

Сын: Леопардов Евлогий Акиндинович

Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Сын диакона Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Леопардова Лидия Акиндиновна

Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Леопардова Александра Акиндиновна

Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Леопардова Агния Акиндиновна

Отец ребёнка: Леопардов Акиндин Петрович

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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