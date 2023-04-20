Тотьмянина Акулина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиОколо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1850 ст.