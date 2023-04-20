Тотьмянина Акулина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тотьмянина Акулина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Около 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тотьмянин Варфоломей Иванов

Смерть
Около 1850 ст.
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