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Селиванов Виктор Геннадьевич
Селиванов Виктор Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1983
Пол
Мужской
Отец
Селиванов Геннадий Ильич
1953 г.р.
Мать
Селиванова (Бельская) Ольга Васильевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1983
Отец:
Селиванов Геннадий Ильич
Мать:
Селиванова Ольга Васильевна
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