Романенко Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Геннадий Иванович

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Место рождения

г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан

Дата рождения

23.06.1939

Дата смерти

14.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1939

Отец: Романенко Иван Дмитриевич

Мать: Романенко Елизавета Филипповна

г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
01.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
14.07.2006
г.Бишкек (Фрунзе), Киргизия
Отсутствует в базе "Фамилио"
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