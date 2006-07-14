Романенко Геннадий Иванович
Место рожденияг.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Дата рождения23.06.1939
Дата смерти14.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1939
г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
01.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Булунгур, Самаркандская обл., Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
14.07.2006
г.Бишкек (Фрунзе), Киргизия
Отсутствует в базе "Фамилио"