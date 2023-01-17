Кузнецов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Иванович

Кузнецов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

13.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Антонина

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Клушина Галина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Дмитриевна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1963

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Дмитриевна

Смерть
13.01.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close