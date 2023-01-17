Кузнецов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти13.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Отец: не указан
Мать: Кузнецова Антонина
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Клушина Галина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Дмитриевна
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1963
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Дмитриевна
Смерть
13.01.?