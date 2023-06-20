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Vasiliy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

1870 г.р.
1877 г.р.
1883 г.р.
1884 г.р.
1886 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Samson

Мать: Lyubov Davidova

Работа или профессия
Неизвестно
Soldat
Рождение ребёнка
?.11.1870

Сын: Andrey

Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova

Рождение ребёнка
24.03.1877

Сын: Gawriil

Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova

Рождение ребёнка
27.07.1883

Дочь: Evdokiya

Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova

Рождение ребёнка
27.09.1884

Дочь: Pelageya

Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova

Рождение ребёнка
23.09.1886

Дочь: Efrosinja

Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova

Рождение ребёнка
10.05.1889

Сын: Dmitriy

Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova

Смерть
Неизвестно

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