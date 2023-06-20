Vasiliy
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Samson
Мать: Lyubov Davidova
Работа или профессия
Неизвестно
Soldat
Рождение ребёнка
?.11.1870
Сын: Andrey
Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova
Рождение ребёнка
24.03.1877
Сын: Gawriil
Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova
Рождение ребёнка
27.07.1883
Дочь: Evdokiya
Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova
Рождение ребёнка
27.09.1884
Дочь: Pelageya
Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova
Рождение ребёнка
23.09.1886
Дочь: Efrosinja
Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova
Рождение ребёнка
10.05.1889
Сын: Dmitriy
Мать ребёнка: Feodosiya Ivanova
Смерть
Неизвестно