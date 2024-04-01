Карелина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарелина Александра Васильевна

Карелина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.

Дочь: Терентьева (Карелина) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Карелин Григорий Герасимович

Ермолино, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.