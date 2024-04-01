Карелина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.
Дочь: Терентьева (Карелина) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Карелин Григорий Герасимович
Ермолино, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Смерть
Неизвестно