Храмова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамова Татьяна Павловна

Храмова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодилина (Храмова) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Храмов Матвей

Кумляк, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Храмов Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Храмов Матвей

Кумляк, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.02.1911

Сын: Храмов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Храмов Матвей

Кумляк, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.