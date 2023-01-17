Дунова (Петрова) Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения09.03.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1863 ст.
Муж: Дунов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
11.02.1871 ст.
Сын: Дунов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1873 ст.
Дочь: Дунова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
02.07.1878 ст.
Дочь: Макарова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1881 ст.
Сын: Дунов Иван Иванович
Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
19.01.1881 ст.
Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно