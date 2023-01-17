Дунова (Петрова) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Петрова) Дарья Васильева

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.03.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.09.1863 ст.

Муж: Дунов Иван Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1871 ст.

Сын: Дунов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1873 ст.

Дочь: Дунова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1878 ст.

Дочь: Макарова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1881 ст.

Сын: Дунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1881 ст.

Сын: Дунов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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