Лугинова Аксиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинова Аксиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Айсенович

Отец ребёнка: Павлов Айсен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Гаврил Айсенович

Отец ребёнка: Павлов Айсен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лугинов Николай

Отец ребёнка: Павлов Айсен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лугинова Наталья

Отец ребёнка: Павлов Айсен Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Айсен Егорович

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