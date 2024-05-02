Полуяхтов Денис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1982
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.2012
Сын: Полуяхтов Кирилл Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности