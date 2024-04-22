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Freund Давид Андреевич

Место рождения

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фрейнд Андрей Андреевич

Мать: Freund Katharina Margaretha

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.01.1933

Дочь: Хардт Dorothea

Мать ребёнка: Walger Maria

Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Арест
21.03.1938
Осуждение: 14.10.1938 г. • Тройка при УНКВД по АК Статья: 58, п. 2, 7, 10, 11 УК Приговор: ВМН
Реабилитация осужденного
27.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Walger Maria

Смерть
23.10.1938
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Расстрелян
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