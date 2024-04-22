Freund Давид Андреевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти23.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
21.01.1933
Дочь: Хардт Dorothea
Мать ребёнка: Walger Maria
Арест
21.03.1938
Осуждение: 14.10.1938 г. • Тройка при УНКВД по АК Статья: 58, п. 2, 7, 10, 11 УК Приговор: ВМН
Реабилитация осужденного
27.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Walger Maria
Смерть
23.10.1938
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Расстрелян