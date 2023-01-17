Медведева Авдотья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Аксинья Абрамова
Отец ребёнка: Медведев Абрам Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Татьяна Абрамова
Отец ребёнка: Медведев Абрам Сидоров
Рождение ребёнка
27.06.1815
Дочь: Ефросинья Абрамова
Отец ребёнка: Медведев Абрам Сидоров
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно