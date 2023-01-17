Медведева Авдотья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Авдотья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Аксинья Абрамова

Отец ребёнка: Медведев Абрам Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Татьяна Абрамова

Отец ребёнка: Медведев Абрам Сидоров

Рождение ребёнка
27.06.1815

Дочь: Ефросинья Абрамова

Отец ребёнка: Медведев Абрам Сидоров

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Абрам Сидоров

Смерть
Неизвестно
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