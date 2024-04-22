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Дулимов Михаил Яковлевич

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

12.09.1879

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1879

Отец: Дулимов Яков Васильевич

Мать: Наталья

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Образование
1899
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Novocherkassk Military school
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Дулимова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Михайловская Александра Васильевна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайловская Александра Васильевна

Смерть
1921
Тула, город Тула, Тульская область
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