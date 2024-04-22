Дулимов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1879
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1879
Отец: Дулимов Яков Васильевич
Мать: Наталья
Образование
1899
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Novocherkassk Military school
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Дулимова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Михайловская Александра Васильевна
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Тула, город Тула, Тульская область