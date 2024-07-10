Иосифовна Мария
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти01.06.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иванов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1838
Рождение ребёнка
22.12.1838
Дочь: Евграфова Аниссия
Отец ребёнка: Веков (Анисимов) Евграф Анисимович
Рождение ребёнка
22.09.1841
Дочь: Евграфова Устиния
Отец ребёнка: Веков (Анисимов) Евграф Анисимович
Смерть
01.06.1842