Иосифовна Мария 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иосифовна Мария

Место рождения

Карабаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.06.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иванов Иосиф

Мать: не указана

Карабаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
11.05.1838

Муж: Веков (Анисимов) Евграф Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.12.1838

Дочь: Евграфова Аниссия

Отец ребёнка: Веков (Анисимов) Евграф Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.09.1841

Дочь: Евграфова Устиния

Отец ребёнка: Веков (Анисимов) Евграф Анисимович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
01.06.1842
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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