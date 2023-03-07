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Останина Дарья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Останин Василий Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Останин Федор Васильев

Отец ребёнка: Останин Василий Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Зиновия Васильева

Отец ребёнка: Останин Василий Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Епистимия Васильева

Отец ребёнка: Останин Василий Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Останин Василий Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Останин Фома Васильев

Отец ребёнка: Останин Василий Исаков

Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Василий Исаков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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