Купырева (Взлуздаева) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купырева (Взлуздаева) Клавдия Павловна

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Место рождения

Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

31.05.1903

Дата смерти

02.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купырев Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купырев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Купырев Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купырев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Купырев Николай Гавриилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купырев Николай Гавриилович

Смерть
02.03.1989
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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