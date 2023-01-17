Купырева (Взлуздаева) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения31.05.1903
Дата смерти02.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купырев Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купырев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Купырев Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купырев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Купырев Николай Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1989
Рязань, город Рязань, Рязанская область