Забелин Осип / Иосиф Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Осип / Иосиф Викентьевич

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

01.04.1834

Дата смерти

07.12.1875

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1834

Отец: Забелин Викентий Матвеевич

Мать: Забелина Евфимия Васильевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забелин Викентий Осипович

Мать ребёнка: Забелина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забелин Мефодий Осипович

Мать ребёнка: Забелина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнедовская Анна Осиповна

Мать ребёнка: Забелина Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
профессор, медик
Смерть
07.12.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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