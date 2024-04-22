Забелин Осип / Иосиф Викентьевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1834
Дата смерти07.12.1875
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забелин Викентий Осипович
Мать ребёнка: Забелина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Забелина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гнедовская Анна Осиповна
Мать ребёнка: Забелина Александра Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор, медик
Смерть
07.12.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург