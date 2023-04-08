Татаринцев Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринцев Александр Леонидович

Татаринцев Александр Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1972

Отец: Татаринцев Леонид Константинович

Мать: Скоробогатова Раиса Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close