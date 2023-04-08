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Татаринцев Александр Леонидович
Татаринцев Александр Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1972
Пол
Мужской
Отец
Татаринцев Леонид Константинович
1938 г.р.
Мать
Скоробогатова Раиса Михайловна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1972
Отец:
Татаринцев Леонид Константинович
Мать:
Скоробогатова Раиса Михайловна
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